Inter News 24 Le parole di Fabio Caressa, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Fabio Caressa ha parlato nel suo canale YouTube del momento dell’ Inter. DERBY – Il Milan ha vinto in maniera allegriana, di corto muso, si è difeso con grande equilibrio e poi ha segnato in contropiede. Devo dire, anche grazie a Sommer. Questo gioco del Milan funziona negli scontri diretti, l’Inter è andata molto addosso al Milan nel primo tempo come con la Roma. Allegri ha fatto una scelta, ha visto che la difesa subiva troppo l’anno scorso, ha stretto la squadra, è una delle 4 squadre che giocano più basse mentre l’Inter è una delle squadre che giocano più alte. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Caressa sicuro: «Non vedo questo strapotere dell’Inter, su Sommer ho questa impressione»