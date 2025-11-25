Caressa punta il dito | Può essere solo colpa dell’allenatore? Ne sono cambiati tre! Non cresce in personalità la Juventus La critica del giornalista

Caressa, noto giornalista e telecronista, ha commentato così il momento vissuto dalla Juventus. Ecco le sue dichiarazioni. Il pareggio di Firenze (1-1) ha allungato la striscia di risultati utili della Juventus, ma ha anche confermato una tendenza preoccupante: la difficoltà a vincere. Dopo la partita del “Franchi”, Fabio Caressa ha analizzato il momento dei bianconeri sul suo canale YouTube, offrendo una disamina lucida e preoccupante che scagiona parzialmente gli allenatori e mette sul banco degli imputati la struttura della squadra. Il “dejà-vu” tecnico: tre allenatori, stessi difetti. Il giornalista di Sky Sport ha evidenziato una continuità negativa che attraversa le ultime tre gestioni tecniche. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Caressa punta il dito: «Può essere solo colpa dell’allenatore? Ne sono cambiati tre! Non cresce in personalità la Juventus». La critica del giornalista

