L’investitura del “9”. Antonio Careca promuove il nuovo Napoli di Conte. Presente al Maradona, l’ex attaccante è rimasto stregato dal connazionale David Neres (“Sinistro forte, dà il massimo”) e dalla potenza di Scott McTominay. Svelato anche un retroscena con Aurelio De Laurentiis: prima del fischio d’inizio contro l’Atalanta, Careca aveva predetto al presidente esattamente i tre gol azzurri, vincendo la scaramanzia del patron. Careca a Pompei per l’anniversario della morte di Maradona 5 anni senza Diego: “Era giovane, nessuno potrà dimenticarlo”. La data sul calendario fa male: 25 novembre. Sono passati esattamente cinque anni dallo shock che ha fermato il mondo del calcio. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Careca torna per Diego? Sì, e svela la “profezia” fatta a De Laurentiis