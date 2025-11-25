Careca e Ruud Krol influencer e poi Ferrari e Lamborghini moda e fitness | Padelness chiude e dà appuntamento al 2026

Chiude con numeri record e dà appuntamento al 2026 Padelness, la fiera dalla formula innovativa che fonde Padel, voglia di mettersi alla prova e stare bene, eleganza, lusso e impegno nel sociale.16.000 le presenze, 284 giocatori e giocatrici di padel coinvolti nei tornei ufficiali Padelness – FIP. 🔗 Leggi su Napolitoday.it