Prato, 24 novembre 2025 – Non trova proprio pace il carcere della Dogaia. Dopo il maxi blitz di sabato scorso, eseguito con il supporto di ben 800 uomini tra polizia, carabinieri, polizia penitenziaria e guardia di finanza, oggi ci sono stati nuovi episodi di violenza fra i detenuti. Secondo quanto riferito, nel pomeriggio si sono verificati tafferugli tra due gruppi di detenuti mentre si trovavano negli spazi comuni. Come dire: indagini, perquisizioni, avvisi di garanzia, non sono serviti a nulla. Quello che resta è un senso di impunità che sembra essersi impadronito della Dogaia. Ogni sforzo per riportare ordine, legalità e sicurezza sembra del tutto vano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Carcere senza speranza, tafferugli fra i detenuti a Prato