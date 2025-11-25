Carabinieri nella giungla di Rizziconi tra piante di marijuana e uliveti 29enne arrestato

A Rizziconi i Carabinieri hanno sequestrato 545 piante di marijuana e arrestato un 29enne per coltivazione di stupefacenti in una serra nascosta. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Carabinieri nella "giungla" di Rizziconi tra piante di marijuana e uliveti, 29enne arrestato

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La giungla dei Social e l’arte di sminuire. - facebook.com Vai su Facebook

Carabinieri nella "giungla" di Rizziconi tra piante di marijuana e uliveti, 29enne arrestato - A Rizziconi i Carabinieri hanno sequestrato 545 piante di marijuana e arrestato un 29enne per coltivazione di stupefacenti in una serra nascosta. Come scrive virgilio.it

Scoperta una maxi piantagione di marijuana nelle campagne di Rizziconi: un arresto - Per i Carabinieri si tratta di una delle più consistenti piantagioni scoperte negli ultimi mesi nella Piana di Gioia Tauro ... Segnala corrieredellacalabria.it

Tra gli uliveti di Rizziconi anche una piantagione di marijuana: nei guai un 29enne - Una vasta piantagione di marijuana è stata scoperta nei giorni scorsi nella zona rurale di Rizziconi, nella piana di Gioia Tauro, grazie all'intervento dei Carabinieri della Stazione di Rizziconi, sup ... Scrive cn24tv.it