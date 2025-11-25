Capodanno in piazza Duomo? Salvini | nessun evento che rammarico Sala | evidentemente non passa da lì da un po’
Milano, 25 novembre 2025 – Botta e risposta a distanza tra il vice premier Matteo Salvini e il sindaco di Milano, Beppe Sala. Oggetto della tenzone la serata di Capodanno e piazza Duomo. Il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ha criticato quella che, a suo dire, è una scarsa programmazione in vista del 31 dicembre e dell’inizio del nuovo anno, quello delle Olimpiadi Invernali: “Questo Capodanno sarà pre-olimpico e Milano non ha mai ospitato le Olimpiadi nella sua storia. Il mondo il 6 febbraio guarderà Milano, e uno si domanda quali eventi ci saranno in piazza del Duomo: se ci saranno eventi di qualità, non il concerto del rapper maranza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altre letture consigliate
Tutto pronto a Fondi per il “Bianco Natale”. Venerdì 28 novembre l’accensione delle luminarie. Capodanno in piazza con Mauro Repetto, pista di pattinaggio sul ghiaccio e tanti imperdibili eventi IL COMUNICATO Luminarie polari, una grande pista di patti - facebook.com Vai su Facebook
Capodanno col ’botto’. In piazza il dj Andrea Mattei Vai su X
Capodanno in piazza Duomo? Salvini: nessun evento, che rammarico. Sala: evidentemente non passa da lì da un po’... - Il leader della Lega: triste il vuoto per un San Silvestro storico e pre- Scrive ilgiorno.it
Capodanno a Milano, il sindaco Sala: «Piazza Duomo occupata, evento l'anno prossimo» - "Evidentemente Salvini non passa in piazza Duomo da un po' perché è occupata al 30% dalle Olimpiadi, poi c'è l'albero e poi c'è il il timer ... Come scrive msn.com
Salvini chiede un concerto in Duomo a Capodanno, ma "senza maranza" - Il leader della Lega annuncia per aprile 2026 un summit sulla remigrazione a Milano e, per il candidato sindaco di centrodestra, spiega che verrà scelto entro i primi mesi del 2026 ... milanotoday.it scrive