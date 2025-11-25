Capodanno all’insegna della solidarietà per Brunori Sas

Milano, 25 nov. (askanews) – , che saluterà l’arrivo del nuovo anno a Cosenza non solo con un concerto (in Piazza dei Bruzi) che celebra il suo ritorno a casa dopo un anno ricco di straordinari successi, ma anche con un progetto di inclusione sociale rivolto alle ragazze e ai ragazzi che vivono in contesti di marginalità e di disabilità nella città dei Bruzi. Un gesto di responsabilità e partecipazione che vuole tradurre la musica in un’azione concreta di solidarietà e sviluppo culturale: il cantautore ha infatti deciso di devolvere il suo cachet personale a favore di cinque associazioni di volontariato del territorio che rappresentano da decenni un presidio di solidarietà, educazione e inclusione nella città di Cosenza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it