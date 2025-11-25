Capello: «Spalletti non ha fiducia in alcuni giocatori e quindi sperimenta. La Juve ha speso tanto ma serve che Chiellini.». Le parole dell’ex tecnico. Nel salotto di Sky Sport Fabio Capello ha parlato così prima di Bodo Glimt Juve. Le sue parole: « Sta cercando la quadra e la formazione migliore, sta cambiando continuamente. La partita di stasera è difficile, giocare sul sintetico non è semplice. Ma la cosa importante per la Juve è giocare più velocemente perché arriva troppo lentamente a tirare in porta. Io credo che Spalletti oggi cerchi maggiore velocità del pallone e più movimento senza palla. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

