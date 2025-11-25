Capello | Allegri sta riportando in vita il vecchio Milan Da Scudetto? Sì ma con una premessa

Fabio Capello, ex giocatore e allenatore del Milan, ha parlato dei rossoneri di Massimiliano Allegri e delle loro ambizioni di Scudetto in un'intervista in esclusiva rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco le sue dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Capello: “Allegri sta riportando in vita il vecchio Milan. Da Scudetto? Sì, ma con una premessa”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Capello si inchina ad Allegri: «Mi ha fatto divertire la gestione del derby!» ? #Allegri #Capello #Milan #SerieA #GazzettaDelloSport - facebook.com Vai su Facebook

100 vittorie con il Milan per Allegri. Raggiunge Ancelotti, Pioli, Sacchi, Rocco, Capello e Liedholm Vai su X

Capello elogia Allegri: "Ha buona memoria, sta riportando in vita il vecchio Milan" - Fabio Capello, ex allenatore rossonero, parla in modo entusiastico di Allegri e del peso che ha avuto nella rinascita del Milan, reduce dal successo nel. tuttomercatoweb.com scrive

Capello: "Allegri sta riportando in vita il vecchio Milan" - Il Milan di quest'anno è solo un lontano parente di quello visto nella passata stagione. Da milannews.it

Capello: "Milan ordinato e attento. Allegri? Contro le grandi non vinci se non sei entrato nella testa dei giocatori" - Il Milan di quest'anno è solo un lontano parente di quello visto nella passata stagione. Da milannews.it