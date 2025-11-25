Nessun outfit invernale è completo senza un cappello sistemato ad arte sui capelli, eppure le amanti dei copricapi lo sanno bene: una volta liberata la chioma appare piatta, schiacciata e spesso disordinata, rovinando il look finale. Questo non vuol dire ovviamente che bisogna rinunciare al cappello – e congelarsi testa e orecchie – ma che vanno adottati pochi ma efficaci accorgimenti per salvare la chioma dalla “piega a forma di cappello”. I consigli per capelli a prova di cappello. La prima, fondamentale cosa da ricordarsi è che anche i capelli, proprio come la pelle, in inverno hanno bisogno di extra idratazione. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Capelli perfetti anche con il cappello? Si può fare