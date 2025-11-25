Capaci | tabaccaio pedinato aggredito e rapinato prima di depositare gli incassi in banca
Minacciato, picchiato e rapinato degli incassi prima di poterli depositare in banca. Paura ieri pomeriggio a Capaci, in via Domenico Sommariva, dove un tabaccaio di 46 anni è stato aggredito e derubato vicino a una filiale della banca Unicredit. Ancora da quantificare il bottino, che ammonterebbe. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
