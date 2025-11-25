Cantiere Cattinara bloccato il grido d' allarme | Serve una data e un piano B

Triesteprima.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un cantiere fermo e dal futuro incerto, che avrebbe causato ripercussioni sul funzionamento della sanità triestina: è quanto segnalato in una conferenza stampa dal consigliere regionale del Pd Francesco Russo, insieme a Marino Andolina (già direttore del Dipartimento trapianti del Burlo), Walter. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

