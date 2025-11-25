Canna fumaria a fuoco intervento complesso a Follonica | abitazione salva camino inagibile

FOLLONICA – Attimi di apprensione ieri sera a Follonica, nel cuore dell’area storica ex Ilva. Intorno alle 21, l’allarme è scattato per un principio d’incendio in un’abitazione. Le fiamme sono partite dalla canna fumaria di un camino, minacciando la struttura. Sul posto si sono precipitate le squadre del distaccamento locale, supportate dai rinforzi arrivati dalla centrale di Grosseto. Non è stato un intervento semplice. Il fuoco si era insinuato in un sistema di condotte complesso, costringendo i pompieri a un lavoro lungo e meticoloso per bonificare anche le parti più interne e nascoste. La preoccupazione maggiore riguardava la tenuta strutturale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

