CANALE 5 | STAFFETTA BONOLIS-GIUSTI IN PRESERALE OK IL PREZZO È GIUSTO IN ACCESS

Grandi manovre in quel di Canale 5 tra preserale e access. Avanti un altro cederà il testimone a due game altrettanto amati mentre per Ok il prezzo è giusto si pensa all’access. Partiamo dal preserale, attualmente presidiato da Paolo Bonolis con lo scanzonato Avanti un altro che vede una importante distanza con la più tradizionale Eredità di Marco Liorni. E così, terminate le puntate di Bonolis, torneranno in onda su Canale 5 The Wall e Caduta Libera, entrambi affidati a Max Giusti, da poco passato in esclusiva al gruppo Mediaset. Verranno registrate a breve circa 40 puntate di entrambi i game show, anticipa Davide Maggio. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - CANALE 5: STAFFETTA BONOLIS-GIUSTI IN PRESERALE, OK IL PREZZO È GIUSTO IN ACCESS

