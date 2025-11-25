Can Yaman | una nuova fase della carriera tra Spagna e Sandokan

Can Yaman sta vivendo uno dei momenti più intensi e decisivi della sua carriera. L’attore turco, amatissimo in Italia, non solo è protagonista del grande ritorno di Sandokan su Rai 1, ma ha già iniziato a girare la sua prima serie spagnola, un progetto che segna un importante passo nella sua carriera internazionale. La nuova serie in Spagna è già sul set. Non è un progetto “annunciato”: le riprese sono già iniziate. Secondo i media spagnoli, Can Yaman si è trasferito in Spagna per girare la sua prima serie in lingua spagnola, alla quale si sta preparando da oltre un anno. Durante un’intervista ha raccontato di aver studiato intensamente la lingua per arrivare preparato sul set e di aver creato perfino un secondo profilo social per seguire contenuti solo in spagnolo e migliorare più velocemente. 🔗 Leggi su Serietvinpillole.it

