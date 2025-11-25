Camporotondo Etneo individuato l’uomo che avrebbe compiuto atti osceni davanti a una giovane

ABBONATI A DAYITALIANEWS Denunciato un 46enne di Belpasso. I Carabinieri della Stazione di Camporotondo Etneo hanno identificato e denunciato un uomo di 46 anni, residente a Belpasso, ritenuto – sulla base degli elementi raccolti e da verificare in sede giudiziaria – responsabile di atti osceni in un luogo pubblico frequentato anche da minori. L’episodio nel Piazzale Martiri di Nassiriya. Il fatto sarebbe avvenuto nel Piazzale Martiri di Nassiriya, nei pressi del cimitero, dove una ragazza di 19 anni stava svolgendo attività fisica intorno alle 11 del mattino. La giovane ha raccontato ai Carabinieri di aver notato l’arrivo di un’auto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

