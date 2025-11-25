Campionato senza padroni? C' è una zona del campo dove si fa la differenza

25 nov 2025

I problemi in difesa o in attacco si possono risolvere se hai un centrocampo forte e strutturato: è la lezione di Roma e Milan e, in un certo senso, anche della Juve. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

campionato senza padroni c 232 una zona del campo dove si fa la differenza

© Gazzetta.it - Campionato senza padroni? C'è una zona del campo dove si fa la differenza

