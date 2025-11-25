Camper abbandonato sul Gran Sasso | ricerche in corso per un uomo di 44 anni
Un camper lasciato fermo da diversi giorni nel piazzale superiore di Campo Imperatore ha destato preoccupazione tra gli operatori della zona, facendo partire un intervento congiunto di soccorritori e forze dell'ordine sul massiccio del Gran Sasso. Il veicolo, parcheggiato nei pressi dell'ostello e privo di qualsiasi segno di attività recente, ha subito fatto temere il peggio. All'interno non sono state trovate tracce utili, ma dalle verifiche effettuate sul contratto di noleggio è emerso che il camper è stato utilizzato da un escursionista polacco di 44 anni, arrivato nei giorni precedenti nella zona e del quale non si hanno più notizie.
