Camper abbandonato sul Gran Sasso | ricerche in corso per un uomo di 44 anni

Il ritrovamento del mezzo e l'allarme scattato a Campo Imperatore. Un camper lasciato fermo da diversi giorni nel piazzale superiore di Campo Imperatore ha destato preoccupazione tra gli operatori della zona, facendo partire un intervento congiunto di soccorritori e forze dell'ordine sul massiccio del Gran Sasso. Il veicolo, parcheggiato nei pressi dell'ostello e privo di qualsiasi segno di attività recente, ha subito fatto temere il peggio. All'interno non sono state trovate tracce utili, ma dalle verifiche effettuate sul contratto di noleggio è emerso che il camper è stato utilizzato da un escursionista polacco di 44 anni, arrivato nei giorni precedenti nella zona e del quale non si hanno più notizie.

