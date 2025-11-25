Camper a fuoco in un parcheggio | le fiamme partite dal vano motore

Un camper ha preso fuoco in un parcheggio in via della Selva a Pordenone. Il fatto è successo nella giornata di lunedì 24 novembre alle 15:30. Sul posto i vigili del fuoco che si sono subito occupati di estinguere l'incendio prima che fosse troppo tardi. Illeso il proprietario.I pompieri sono. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it