Camper a fuoco in un parcheggio | le fiamme partite dal vano motore
Un camper ha preso fuoco in un parcheggio in via della Selva a Pordenone. Il fatto è successo nella giornata di lunedì 24 novembre alle 15:30. Sul posto i vigili del fuoco che si sono subito occupati di estinguere l'incendio prima che fosse troppo tardi. Illeso il proprietario.I pompieri sono. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Approfondisci con queste news
Camper in fiamme: il proprietario tenta di spegnere il fuoco -> https://www.nordest24.it/pordenone-incendio-camper-vigili-del-fuoco - facebook.com Vai su Facebook
Incendio in Fvg, camper salvato dalle fiamme grazie all'intervento dei vigili del fuoco - 30 di oggi 24 novembre 2025, un camper parcheggiato in Via della Selva a Pordenone è stato interessato da un incendi ... Riporta triestecafe.it
Camper in fiamme: intervento tempestivo dei Vigili del fuoco - All’arrivo dei soccorritori, il proprietario del camper, fortunatamente illeso, si trovava accanto al veicolo e aveva già tentato di contenere l’incendio con un estintore. Come scrive nordest24.it
Fiamme nel parcheggio, camper distrutto. Si teme il dolo - Attimi di paura a Cogollo del Cengio nella serata di oggi, sabato 15 novembre, quando alcuni residenti hanno dato l'allarme per un rogo che ha ... Come scrive ecovicentino.it