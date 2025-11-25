Campania Fico vince all’ombra di De Luca

Lidentita.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Pd di Elly Schlein succube dei sistemi di potere che voleva sconfiggere L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

campania fico vince all8217ombra di de luca

© Lidentita.it - Campania, Fico vince all’ombra di De Luca

Altri contenuti sullo stesso argomento

campania fico vince all8217ombraCon Fico vince soprattutto Conte. I successi M5s oltre la Campania e la sfida nel campo largo - "Doppietta storica" dice l'ex premier che aveva già ottenuto un posto nella giunta di Giani in Toscana e avrà qualche res ... Scrive ilfoglio.it

Elezioni Regionali Campania: Roberto Fico vince e promette: «Sarò il presidente di tutti» - Roberto Fico vince le elezioni regionali: è il nuovo Presidente della Campania per il centrosinistra. Secondo quotidianodelsud.it

campania fico vince all8217ombraVince Fico: “Grazie campani!” - Il candidato del “campo largo” batte l’avversario Edmondo Cirielli con quasi il doppio delle preferenze in più. Riporta napolivillage.com

Cerca Video su questo argomento: Campania Fico Vince All8217ombra