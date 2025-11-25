Campania al voto | Fico vince e il Centrodestra riflette

Il centrodestra perde in Campania con la vittoria di Roberto Fico (M5S) al 60,7%. Astensione record e scelte interne discutibili mettono in luce le criticità della coalizione. Bobbio denuncia una classe dirigente chiusa e incapace di rinnovamento. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Campania al voto: Fico vince e il Centrodestra riflette

Contenuti che potrebbero interessarti

Il voto in Veneto, Campania e Puglia conferma il trend di queste Regionali: vince chi governa. Il centrodestra si conferma in Veneto, dopo le vittorie nelle Marche e in Calabria; il centrosinistra mantiene Campania e Puglia, dopo la Toscana. Non mi sembra qui - facebook.com Vai su Facebook

Dalla #Puglia e dalla #Campania un voto plebiscitario che dice che con coalizioni larghe e candidati credibili la destra può essere battuta. E anche dal #Veneto un voto che vede il @pdnetwork e il centrosinista in netta ripresa rispetto a cinque anni fa. Adesso Vai su X

Campania, vince Fico ma la sorpresa è un’altra: i numeri sono chiarissimi - La Campania è tornata alle urne per scegliere il successore di Vincenzo De Luca, presidente di centrosinistra alla guida della Regione negli ultimi dieci ... Segnala thesocialpost.it

Elezioni Regionali Campania: Roberto Fico vince e promette: «Sarò il presidente di tutti» - Roberto Fico vince le elezioni regionali: è il nuovo Presidente della Campania per il centrosinistra. Riporta quotidianodelsud.it

Regionali in Campania, i risultati in diretta: Fico vince nettamente su Cirielli - Proprio la sfida campana è forse la più attesa, con Roberto Fico che si oppone a Edmondo Cirielli per ... Segnala lanotiziagiornale.it