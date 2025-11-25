Campania 27 consiglieri non riconfermati Senza seggio anche Cesaro Di Maggio e Boccia

Salvatore Aversano, Michele Cammarano, Nunzio Carpentieri, Franco Cascone, Vincenzo Ciampi, Valeria Ciarambino, Gennaro Cinque, Luigi Cirillo, Pasquale Di Fenza, Felice Di Maiolo, Maria Grazia Di Scala, Fulvio Frezza, Roberta Gaeta, Maria Luigia Iodice, Vittoria Lettieri, Carmine Mocerino, Erasmo Mortaruolo, Marì Muscarà, Severino Nappi, Tommaso Pellegrino, Antonella Piccerillo, Alfonso Piscitelli, Carmela Rescigno, Vincenzo Santangelo, Giuseppe Sommese, Aurelio Tommasetti, Diego Venanzoni. Sono 27 i consiglieri regionali uscenti che, ricandidati anche in partiti diversi da quelli della precedente elezione, non hanno strappato il pass per sedere nuovamente nell’assemblea legislativa della Campania. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

