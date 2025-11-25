Campagne per riconoscere la violenza educazione nelle scuole punti di ascolto nei negozi | anche la moda si schiera contro la violenza di genere

Ricatti economici, minacce, ultimatum, fino alla violenza fisica: la violenza di genere può assumere molti volti, anche difficili da riconosce. Può annidarsi nei luoghi più disparati, anche in contesti (apparentemente) insospettabili. Le pagine di cronaca ci ricordano che non si può abbassare la guardia: per questo ogni 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, tanti brand di moda mettono in campo iniziative per tutelare le donne, creare consapevolezza e offrire una via d’uscita da relazione abusiva. L’impegno di Gucci per le donne. Consapevole che la violenza si combatte con il dialogo e con la prevenzione, Gucci sostiene progetti che promuovono l’educazione affettiva, come la Fondazione Una Nessuna Centomila o il laboratorio Beawarenow rivolto agli studenti delle scuole superiori, per portare l’educazione all’affettività sui banchi attraverso l’arte e lo sport. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Campagne per riconoscere la violenza, educazione nelle scuole, punti di ascolto nei negozi: anche la moda si schiera contro la violenza di genere

