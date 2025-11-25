Camionista travolto dal carico Procura apre indagine | fissata l' autopsia

Un uomo di 51 anni, Marian Marin Broasca, di nazionalità rumena, è deceduto ieri, 24 novembre, a seguito di un grave incidente stradale avvenuto lungo la Sp 335, nei pressi di Marcianise, in provincia di Caserta. La vittima, residente ad Atripalda (Avellino), stava conducendo un mezzo pesante. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Marcianise, aperto un fascicolo d’inchiesta sulla morte del camionista residente ad Atripalda - Sarà’ un’ inchiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere a far luce sulla tragica fine del cinquantunenne autista rimasto schiacciato dal carico che stava trasportando. Segnala corriereirpinia.it

camionista travolto carico procuraSchiacciato dal carico che trasportava: la Procura dispone l’esame autoptico sulla vittima - Sarà conferito, stamattina dal sostituto procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere Ida Capone l’incarico medico legale sulla salma di Marian Marin Broasca, 51enne di nazionalità ... corriereirpinia.it scrive

