Camion sui binari a Ferrara travolto dal treno | feriti

Fortunatamente, dei tre contusi, nessuno è in gravi condizioni: il convoglio trasportava una trentina di persone, in maggioranza studenti diretti a scuola. Il camion trasportava auto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Camion sui binari a Ferrara, travolto dal treno: feriti

