Camion sui binari a Ferrara travolto dal treno | feriti

Ilrestodelcarlino.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fortunatamente, dei tre contusi, nessuno è in gravi condizioni: il convoglio trasportava una trentina di persone, in maggioranza studenti diretti a scuola. Il camion trasportava auto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

camion sui binari a ferrara travolto dal treno feriti

© Ilrestodelcarlino.it - Camion sui binari a Ferrara, travolto dal treno: feriti

