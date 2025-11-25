Camion investe ciclista 23enne muore

13.55 Una ragazza di 23 anni che viaggiava in bicicletta è morta, investita a Bologna da un camion impegnato nei vicini cantieri del tram. La ragazza sarebbe stata investita sulla pista ciclabile a destra della carreggiata. All'arrivo dei soccorritori del 118 non c'era più nulla da fare per la giovane ciclista rimasta schiacciata sotto le ruote del mezzo pesante. All'inizio del mese, alle porte di Bologna, era morto lo zio di Laura Pausini, falciato in mountain bike da un'auto in fuga. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

New Post: Investe un uomo che stava controllando un guasto al suo camion e scappa https://www.radiostudio5.it/2025/11/24/investe-un-uomo-che-stava-controllando-un-guasto-al-suo-camion-e-scappa - facebook.com Vai su Facebook

Bologna, camion svolta a destra senza guardare e travolge una ciclista: morta la 23enne Viola Mazzotti - L’incidente si è verificato intorno alle 9 di mattina a Bologna, all’incrocio fra via dell’Arcoveggio e ... Secondo open.online

Ciclista 23enne travolta e uccisa da un camion a Bologna - Una ragazza di 23 anni che viaggiava in bicicletta è morta, investita da un camion all'incrocio fra via dell'Arcoveggio e via De Giovanni, alla periferia di Bologna. Come scrive msn.com

Ciclista 23enne investita e uccisa da un camion. Automobilista carbonizzato sulla A15 - L'incidente tra la ragazza e il mezzo pesante alla periferia di Bologna. Secondo rainews.it