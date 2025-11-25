Camion contro treno incidente spaventoso | caos in Italia volano auto
Una mattina come tante, ma qualcosa nell’aria era diverso. Un rumore improvviso, un fragore che ha spezzato il silenzio tra le campagne ferraresi – e in pochi istanti, la routine si è trasformata in un ricordo lontano. Nessuno immaginava cosa sarebbe successo di lì a poco. Quando la notizia ha iniziato a diffondersi, a Ponte Rodoni, nel Comune di Bondeno, la tensione era palpabile. Tutti si sono chiesti cosa avesse potuto provocare quel caos, mentre sirene e lampeggianti invadevano la strada che conduce a Vigarano Pieve, scuotendo l’abitato ancora assonnato. Erano circa le 7:30 quando un camion bisarca, carico di nuove automobili dirette a una concessionaria, ha imboccato il passaggio a livello della frazione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
https://www.ilfaroinrete.it/2025/11/17/video-treno-si-schianta-contro-un-camion-carico-di-strumenti-musicali/ - facebook.com Vai su Facebook
Incidente ferroviario a Ferrara, treno di studenti contro camion sui binari: feriti e circolazione interrotta - Panico intorno alle 7, quando lo schianto al passaggio a livello ha interrotto la circolazione: l’urto è stato violento ma miracolosamente non ci sono state vittime: solo feriti in maniera non grave. Secondo msn.com
Camion contro treno, incidente spaventoso: caos in Italia, volano auto - Verso le 7:30 di questa mattina, martedì 25 novembre, un camion bisarca diretto alla consegna di alcune auto a un concessionario stava attraversando la ... Lo riporta thesocialpost.it
Ponte Rodoni, scontro fra un camion e un treno. Tre feriti in ospedale - Una bisarca che trasportava auto si è fermata sui binari nella frazione di Bondeno (Fe). Si legge su rainews.it