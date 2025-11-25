Camion contro treno incidente spaventoso | caos in Italia volano auto 

Una mattina come tante, ma qualcosa nell’aria era diverso. Un rumore improvviso, un fragore che ha spezzato il silenzio tra le campagne ferraresi – e in pochi istanti, la routine si è trasformata in un ricordo lontano. Nessuno immaginava cosa sarebbe successo di lì a poco. Quando la notizia ha iniziato a diffondersi, a Ponte Rodoni, nel Comune di Bondeno, la tensione era palpabile. Tutti si sono chiesti cosa avesse potuto provocare quel caos, mentre sirene e lampeggianti invadevano la strada che conduce a Vigarano Pieve, scuotendo l’abitato ancora assonnato. Erano circa le 7:30 quando un camion bisarca, carico di nuove automobili dirette a una concessionaria, ha imboccato il passaggio a livello della frazione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it