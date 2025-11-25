Camera di Commercio premiate le aziende e le botteghe più vecchie dell' Umbria | i nomi e i territori

Perugiatoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per i 190 anni della Camera di Commercio dell’Umbria, al Teatro Pavone di Perugia, sono stata consegnate le onorificenze per le attività più longeve e ancora in attività nei veri territori dell'Umbria. Si tratta di imprese che hanno attraversato secoli di storia mantenendo vive tradizioni. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

