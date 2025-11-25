Calendario Serie A 2025 2026 | date giornate risultati classifica

Calcionews24.com | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con largo anticipo rispetto al passato, venerdì 6 giugno sono state sorteggiate le giornate del nuovo campionato: Calendario Serie A 20252026 La Serie A 20252026 ha preso forma, con largo anticipo rispetto al passato, venerdì 6 giugno, a partire dalle 18.30, nella cornice del Teatro regio di Parma. Calendario Serie A 20252026: il massimo campionato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

calendario serie a 2025 2026 date giornate risultati classifica

© Calcionews24.com - Calendario Serie A 2025/2026: date, giornate, risultati, classifica

Contenuti che potrebbero interessarti

Calendario Serie A 2026/27, svelate le date di inizio e fine: quando si giocherà il campionato - Mentre il campionato 2025/26 inizia a entrare nel vivo, sono già state svelate le date di inizio e di fine del prossimo: la Serie A 2026/27 partità il 22- corrieredellosport.it scrive

Serie A 2025: calendario e dove vedere le partite - La nuova stagione di Serie A 2025/2026 è ormai alle porte e, per tutti voi appassionati di calcio, l’attesa inizia a farsi sentire. Da tomshw.it

Prossime partite e calendario completo del Verona - Visualizza il calendario completo, date, orari, avversari e tutte le prossime partite della stagione 2025/2026 del Verona su Virgilio Sport ... Segnala sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Calendario Serie 2025 2026