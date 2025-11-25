Calendario Liga 2025 2026 | date orari partite risultati classifica
Tutto sul massimo campionato di calcio spagnolo, con il programma delle partite e i risultati giornata per giornata. Calendario Liga 20252026 La Liga spagnola, denominata La Liga EA Sports per motivi di sponsorizzazione, giunta alla sua 95ª edizione, ha aperto ufficialmente i battenti il giorno di Ferragosto, come la Premier League, con gli anticipi della . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Calendario Dunlop CIV 2026 - AGGIORNATO Ecco il calendario completo con tutte le date aggiornate! Non vediamo l’ora che inizi la nuova stagione… e voi? - facebook.com Vai su Facebook
Calendario Elche La Liga 2025/2026 - Venerdì 22/8 Sabato 23/8 Domenica 24/8 Lunedì 25/8 Martedì 26/8 Mercoledì 27/8 Giovedì 28/8 Venerdì 29/8 Sabato 30/8 Domenica 31/8 Lunedì 1/9 Giovedì 4/9 Venerdì 5/9 Sabato 6/9 Domenica 7/9 Lunedì 8/9 ... Da repubblica.it
Calendario Villarreal La Liga 2025/2026 - Mercoledì 13/8 Venerdì 15/8 Sabato 16/8 Domenica 17/8 Lunedì 18/8 Martedì 19/8 Venerdì 22/8 Sabato 23/8 Domenica 24/8 Lunedì 25/8 Mercoledì 27/8 Venerdì 29/8 Sabato 30/8 Domenica 31/8 ... Lo riporta repubblica.it
Liga, il calendario 2025/26: alla 4ª il ritorno del Barca al Camp Nou, il Clasico alla 10ª - È stato svelato il calendario del nuovo campionato, con il Real Madrid che debutterà in casa contro l'Osasuna. Da sport.sky.it