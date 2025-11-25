Calenda e i riabilitatori di Bandera | una battaglia che allontana gli italiani dall’Ucraina
“Siete tristi anime morte che si trascinano da un selfie alla foto di un piatto ben impiattato”. “Serve una contronarrazione contro le influenze che Putin ha anche nella stampa e nella politica italiana”. “Serve raccontare che Putin ha perso un milione tra morti e feriti per prendere l’1% del territorio nell’ultima offensiva”. “Ringraziereste l’invasore, purché vi lasci continuare a guardare la partite e fotografare l’ultimo piatto che avete mangiato al ristorante”. “Sapete che degli ucraini rimarrà la gloria, di voi nulla”. Sono le ultime uscite di un Carlo Calenda, leader di Azione, sempre più determinato a mandare a quel Paese l’Italia scettica sulla strategia Nato, afflitta da un elettorato evidentemente troppo pavido e corrotto. 🔗 Leggi su It.insideover.com
