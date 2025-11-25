Calenda contestato alla Sapienza I cori degli studenti | Via liberali e polizia fuori i sionisti dall’Università

Il senatore e leader di Azione Carlo Calenda nel pomeriggio di oggi si è presentato all’università La Sapienza, al Dipartimento di Scienze Politiche, per partecipare a un dibattito sul futuro dell’Europa, aperto a tutta la facoltà, su invito dell’associazione studentesca Universitari Federalisti Europei. Ma il suo arrivo è coinciso con l'avvio di un corteo contro la transfobia che era stato organizzato accanto all’aula dove avrebbe dovuto parlare Calenda. Calenda è stato quindi contestato dai gruppi studenteschi che partecipavano al corteo, anche se la contestazione non era stata organizzata preventivamente. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

