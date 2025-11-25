Calciomercato Roma caccia all’attaccante | Massara non molla Embolo

Sololaroma.it | 25 nov 2025

Nell’ultima giornata di campionato disputata, con la vittoria per 3-1 della Roma sulla Cremonese, Evan Ferguson ha trovato la sua prima rete in maglia giallorossa, sbloccandosi dopo un lungo periodo condito da grandi difficoltà. Da diverse settimane erano iniziate a circolare voci di un possibile addio già a gennaio visto lo scarso rendimento dell’irlandese, che dopo questo gol dovrà trovare continuità e dare dimostrazione di essere importante per Gasperini. Viste le sue non complete garanzie fisiche ed un reparto offensivo, ad eccezione di Soulé, un po’ sottotono, Massara starebbe però continuando a guardarsi intorno in vista della prossima sessione invernale di calciomercato, con l’obiettivo di regalare a Gasperini un nuovo attaccante. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

