Nell’ultima giornata di campionato disputata, con la vittoria per 3-1 della Roma sulla Cremonese, Evan Ferguson ha trovato la sua prima rete in maglia giallorossa, sbloccandosi dopo un lungo periodo condito da grandi difficoltà. Da diverse settimane erano iniziate a circolare voci di un possibile addio già a gennaio visto lo scarso rendimento dell’irlandese, che dopo questo gol dovrà trovare continuità e dare dimostrazione di essere importante per Gasperini. Viste le sue non complete garanzie fisiche ed un reparto offensivo, ad eccezione di Soulé, un po’ sottotono, Massara starebbe però continuando a guardarsi intorno in vista della prossima sessione invernale di calciomercato, con l’obiettivo di regalare a Gasperini un nuovo attaccante. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Calciomercato Roma, caccia all’attaccante: Massara non molla Embolo