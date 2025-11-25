Calciomercato Napoli nuovo possibile colpo in Premier League | Manna ha chiesto un giocatore al West Ham Tutti i dettagli
Calciomercato Napoli, il profilo di Magassa inizia ad essere un obiettivo concreto per i partenopei. Pronta una proposta al West Ham. Le ultime Nel calciomercato del Napoli torna centrale l’asse con la Premier League, una pista che la dirigenza azzurra continua a monitorare con grande attenzione in vista della finestra di gennaio. La squadra di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Mercato #Milan: offerta per un talento assoluto, spiazzato il #Napoli #calciomercato - facebook.com Vai su Facebook
#Napoli: tornano Rrahmani, Hojlund e McTominay dal 1'. Si rivede Lukaku calciomercato.com/liste/napoli-t… Vai su X
Calciomercato Napoli, Manna ‘stregato’ da questo giocatore della Norvegia: possibile uno scambio già a gennaio - Calciomercato Napoli, Manna continua a seguire da vicino Nusa e potrebbe proporre uno scambio con Lang al Lipsia. calcionews24.com scrive
Nome nuovo a centrocampo: il Napoli sfida le big inglesi per un gioiellino dell'Olympiacos - Il Napoli è alla ricerca di un centrocampista in vista del mercato di gennaio e ora spunta un nome nuovo: Christos Mouzakitis, classe 2005 dell'Olympiacos. Come scrive tuttonapoli.net
Nuovo stadio del Calcio Napoli a Poggioreale, il Comune dice no al progetto De Laurentiis - Il Comune di Napoli respinge il progetto di De Laurentiis per il nuovo stadio del Calcio Napoli a Poggioreale: decisivo il no dei mercatali ... Segnala 2anews.it