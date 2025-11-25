Calciomercato Milan Bartesaghi via? Spunta fuori un retroscena non indifferente sull’esterno rossonero

Calcionews24.com | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Milan: il retroscena su Bartesaghi, in estate poteva volare in Spagna. La situazione non lascia dubbi. Ecco la situazione attuale Nel mondo del Calciomercato Milan, uno dei nomi più discussi nelle ultime settimane è quello di Davide Bartesaghi, protagonista assoluto del derby vinto contro l’Inter. Schierato a sorpresa da Massimiliano Allegri al posto del . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

calciomercato milan bartesaghi via spunta fuori un retroscena non indifferente sull8217esterno rossonero

© Calcionews24.com - Calciomercato Milan, Bartesaghi via? Spunta fuori un retroscena non indifferente sull’esterno rossonero

Altre letture consigliate

calciomercato milan bartesaghi viaIl Milan ha in casa un ‘nuovo Bartesaghi’: il piano del club - 0 il Milan ce l'ha già in casa e si chiama Lorenzo Torriani: potrebbe essere lui l'erede di Mike Maignan ... Lo riporta calciomercato.it

calciomercato milan bartesaghi viaMilan, Simeone voleva Bartesaghi all'Atletico Madrid: il retroscena - Milan, Bartesaghi si è preso la fascia sinistra: decisivo il "no" all'Atletico Madrid di Simeone Tra i grandi protagonisti del successo del Milan sull'Inter si può, tranquillamente, annoverare Davide ... Riporta msn.com

calciomercato milan bartesaghi viaCalciomercato Milan, Estupiñán sotto esame: Tare segue due profili dalla Bundesliga - La fascia sinistra in ottica mercato non dovrebbe essere sulla carta una priorità del Milan in vista dell’inverno ma la dirigenza è sempre alla ricerca di giovani. Lo riporta notiziemilan.it

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Milan Bartesaghi Via