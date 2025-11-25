Calciomercato Juventus i rossoneri sono pronte a sfidare le big per questo giocatore | Comolli ha intenzione di muoversi in anticipo Le ultime

Calciomercato Juventus, i bianconeri non mollano assolutamente la pista Maignan. Le ultimissime sul futuro dell’estremo difensore transalpino Il calciomercato della Juventus è già entrato nel vivo, con la dirigenza bianconera pronta a progettare il futuro del club oltre la stagione in corso. L’obiettivo principale per l’estate prossima è rafforzare la porta con un colpo di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Juventus, i rossoneri sono pronte a sfidare le big per questo giocatore: Comolli ha intenzione di muoversi in anticipo. Le ultime

Scopri altri approfondimenti

Continuano le voci intorno a Guendouzi per il prossimo calciomercato: gli agenti del francese lo avrebbero offerto a Juventus e Real Madrid... #Lazio #SSLazio #LazioNews #LazionewsEu #ForzaLazio #Guendouzi #calciomercato #Juventus #RealMadrid - facebook.com Vai su Facebook

GRANDI RIVELAZIONI su Comolli, Vlahovic e il calciomercato Juventus di Matteo Moretto a Juventibus! youtu.be/9CGyPnrjCx8 Vai su X

Calciomercato Juventus, i rossoneri sono pronte a sfidare le big per questo giocatore: Comolli ha intenzione di muoversi in anticipo. Le ultime - Le ultimissime sul futuro dell’estremo difensore transalpino Il calciomercato della Juventus è già entrato nel vivo, co ... Secondo calcionews24.com

Calciomercato Juve, conteso da Roma e Milan. Lo scarso minutaggio apre la via del prestito con diritto di riscatto per gennaio - Lo scarso minutaggio apre la via del prestito con diritto di riscatto per gennaio La nostalgia della Serie A chiama, e Joshua Zirkzee sembra pronto a rispo ... Lo riporta juventusnews24.com

Mercato Juventus, assalto a Maignan: i bianconeri fanno la loro mossa per il portiere del Milan - L'estremo difensore francese lascerà i rossoneri a parametro zero se non arriverà un accordo per il rinnovo del contratto ... Si legge su msn.com