Calciomercato Inter il Corriere della Sera sgancia la bomba | nerazzurri su Mike Maignan!

Sarà uno dei nomi caldi del prossimo calciomercato, domenica sera le sue clamorose parate hanno fermato (momentaneamente) la corsa scudetto dell’ Inter: secondo una clamorosa indiscrezione del Corriere della Sera il nome di Mike Maignan sarebbe sul taccuino della società nerazzurra. Calciomercato Inter: il sogno per la porta si chiama Mike L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, il Corriere della Sera sgancia la bomba: nerazzurri su Mike Maignan!

