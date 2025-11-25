Inter News 24 Calciomercato Inter, idea Maignan percorribile a parametro zero o sogno proibito? Il CorSport fa chiarezza sulle possibilità per i nerazzurri. Il tema del portiere è tornato prepotentemente al centro del dibattito in casa Inter. Le difficoltà di Yann Sommer, il cui rendimento non è più quello di un tempo, specialmente negli scontri diretti (come dimostrato nel derby perso contro il Milan), hanno reso prioritaria la ricerca dell’erede. L’estremo difensore svizzero è in scadenza di contratto (come il rossonero Mike Maignan ), e le voci di un clamoroso approdo del francese ai rivali sono nate proprio da questo scenario di incertezza. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, idea Maignan percorribile a parametro zero o sogno proibito? Il CorSport predica calma!