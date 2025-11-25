Calcio Serie D Folgore di misura con Tremolada la Leon vola con Bonseri

Cade il Brusaporto (ma riporta in ritmo il Caldiero), le altre vincono tutte. Un rigore del cecchino Tremolada regala i tre punti alla Folgore Caratese contro lo Scanzorosciate dopo una gara molto complicata. Anche la capolista ChievoVerona non brilla e si impone solo allo scadere a Voghera e se vogliamo metterci dentro anche la CasateseMerate ci sta, perché la squadra di Commisso sbanca Castellanza e resta in scia delle migliori. Un poco più staccato il Caldiero ma da non sottovalutare. E se il Caldiero è da tenere in considerazione per un eventuale rientro nei giochi, lo è anche la Leon che ha solo un punto in meno dei veneti e si rilancia in grande stile dopo il blitz di domenica sul campo del Pavia (1-2) targato Bonseri, autore di una doppietta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

