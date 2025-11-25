Calcio Serie D Folgore di misura con Tremolada la Leon vola con Bonseri

Cade il Brusaporto (ma riporta in ritmo il Caldiero), le altre vincono tutte. Un rigore del cecchino Tremolada regala i tre punti alla Folgore Caratese contro lo Scanzorosciate dopo una gara molto complicata. Anche la capolista ChievoVerona non brilla e si impone solo allo scadere a Voghera e se vogliamo metterci dentro anche la CasateseMerate ci sta, perché la squadra di Commisso sbanca Castellanza e resta in scia delle migliori. Un poco più staccato il Caldiero ma da non sottovalutare. E se il Caldiero è da tenere in considerazione per un eventuale rientro nei giochi, lo è anche la Leon che ha solo un punto in meno dei veneti e si rilancia in grande stile dopo il blitz di domenica sul campo del Pavia (1-2) targato Bonseri, autore di una doppietta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio Serie D. Folgore di misura con Tremolada, la Leon vola con Bonseri

Altri contenuti sullo stesso argomento

Serie A, Sassuolo-Pisa 2-2: i neroverdi agguantano il pareggio con Thorstvedt al 95’ Stadio Città del Tricolore Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2025/11/calcio-serie-a-giornata-12-risultati-cronaca-aggiornamenti-diretta-highlights-sintesi - facebook.com Vai su Facebook

In occasione della 12ª Giornata di Campionato i campi della Serie A Enilive si colorano di rosso per promuovere la campagna di Lega Calcio Serie A e @WeWorldOnlus contro la violenza sulle donne. Vai su X

Calcio, Serie D: Folgore Caratese vittoria e secondo posto, vola anche il Leon - Nel campionato di Serie D – Girone B, emozioni e colpi di scena che hanno visto protagoniste la Folgore Caratese e il Chievo Verona. Lo riporta msn.com

Serie d. Fremura, prestazione e gol: "Il FolloGavo sta crescendo» - Il difensore del Follonica Gavorrano Alain Fremura è stato uno ... Da msn.com

Serie D – Girone B: risultati, marcatori e classifica aggiornata - La 12ª giornata del campionato di Serie D, girone B, regala emozioni e colpi di scena a ripetizione. Scrive sportlegnano.it