Calcio serie C il Grifo continua a riprendere quota ma arriva il tempo delle scelte delicate

Il Perugia batte un colpo, forse decisivo. Nel 2-1 alla Vis Pesaro, strappato in rimonta nell'ultimo quarto d'ora, c'è molto se non tutto. Il primo fattore che ha balzato all'occhio del pubblico presente (le intemperie del clima lo ha tenuto lontano altrimenti sarebbe stato sicuramente di più) è. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it