Calcio | Serie A Sassuolo-Pisa 2-2

Torino, 24 nov. (LaPresse) – Il Sassuolo riacciuffa il Pisa in pieno recupero e si chiude in pareggio il posticipo della 12a giornata di Serie A. Ai toscani non basta andare in vantaggio per due volte e al Mapei Stadium è 2-2. A sbloccare il risultato dopo 4 minuti è Nzola su rigore, gli emiliani replicano poco dopo con Matic (6?). Nel finale del secondo tempo Pisa di nuovo avanti con Meister, che insacca con la deviazione di Muharemovic (81?), ma al 95? Thorstvedt fissa il risultato sul definitivo 2-2. In classifica il Sassuolo raggiunge quota 17, il Pisa aggancia il Lecce a 10. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Calcio: Serie A, Sassuolo-Pisa 2-2

Approfondisci con queste news

Serie A, Sassuolo-Pisa 2-2: i neroverdi agguantano il pareggio con Thorstvedt al 95’ Stadio Città del Tricolore Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2025/11/calcio-serie-a-giornata-12-risultati-cronaca-aggiornamenti-diretta-highlights-sintesi - facebook.com Vai su Facebook

In occasione della 12ª Giornata di Campionato i campi della Serie A Enilive si colorano di rosso per promuovere la campagna di Lega Calcio Serie A e @WeWorldOnlus contro la violenza sulle donne. Vai su X

Sassuolo-Pisa, quanti gol al Mapei! Thorstvedt pareggia i conti al fotofinish - 2 ed è servito un gol di Thorstvedt al fotofinish per pareggiare i conti. Si legge su sportface.it

Sassuolo-Pisa 2-2: video, gol e highlights - Match che inizia con grandi ritmi ed emozioni e la squadra di Gilardino passa dopo soli 4' grazie a un r ... Come scrive sport.sky.it

Sassuolo-Pisa: orario, formazioni ufficiali e dove vedere in diretta tv e streaming la Serie A - 45 a Reggio Emilia e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn. Lo riporta tuttosport.com