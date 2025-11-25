Calcio | Serie A Sassuolo-Pisa 2-2

Torino, 24 nov. (LaPresse) – Il Sassuolo riacciuffa il Pisa in pieno recupero e si chiude in pareggio il posticipo della 12a giornata di Serie A. Ai toscani non basta andare in vantaggio per due volte e al Mapei Stadium è 2-2. A sbloccare il risultato dopo 4 minuti è Nzola su rigore, gli emiliani replicano poco dopo con Matic (6?). Nel finale del secondo tempo Pisa di nuovo avanti con Meister, che insacca con la deviazione di Muharemovic (81?), ma al 95? Thorstvedt fissa il risultato sul definitivo 2-2. In classifica il Sassuolo raggiunge quota 17, il Pisa aggancia il Lecce a 10. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

