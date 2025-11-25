Calcio italiano in lutto il cordoglio della Figc | addio a Buffon il leggendario portiere che ha fatto sognare l’Italia degli anni ’50

Il calcio italiano è in lutto per la scomparsa del leggendario portiere, ritenuto uno dei più grandi di tutti i tempi: lo rendono noto la Figc e il presidente Gabriele Gravina, unendosi al cordoglio dei familiari di Lorenzo Buffon, leggendario portiere degli anni Cinquanta e Sessanta scomparso a Latisana (Udine) all’età di 95 anni. “Soprannominato ‘ Tenaglia ’ per la sua presa sicura e scelto insieme al fenomenale portiere russo Lev Yashin per rappresentare la squadra Fifa-All Star, Lorenzo Buffon era cugino di secondo grado del nonno dell’attuale capo delegazione della Nazionale Gianluigi Buffon. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Calcio italiano in lutto, il cordoglio della Figc: addio a Buffon, il leggendario portiere che ha fatto sognare l’Italia degli anni ’50

