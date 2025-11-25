Calcio italiano in lutto | addio a una leggenda anche in Nazionale
C’è un velo di malinconia che avvolge il cuore dei tifosi, una notizia che scuote e riporta alla mente ricordi di un calcio che sembrava immortale. Oggi qualcosa di importante si è spezzato, lasciando dietro di sé un senso di vuoto difficile da colmare. Il nome di Lorenzo Buffon non è soltanto una firma nella storia del Milan, ma un simbolo intramontabile per chi ama il calcio vero, quello delle domeniche in bianco e nero e delle imprese leggendarie. Oggi, nella piccola Latisana, la sua voce si è spenta per sempre. Lorenzo Buffon era molto più di un portiere: era la sicurezza tra i pali, il sorriso discreto e la determinazione che si respirava a San Siro negli anni d’oro del Milan. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
