Calcio il Como umilia il Torino ed è sesto in Serie A Il Sassuolo si salva nel recupero col Pisa

Nei posticipi della 12ma giornata della Serie A 2025-2026 di calcio il Como passa in casa del Torino per 1-5 e si issa al sesto posto in classifica salendo a quota 21 e lasciando i granata a 14, mentre il Sassuolo si salva in pieno recupero col Pisa, pareggiando 2-2 e portandosi a quota 17, con i toscani che agganciano il Lecce a 10. Il Torino crolla in casa contro il Como, con i lariani corsari per 1-5, dilagando nella ripresa dopo l’1-1 del primo tempo. Nella prima frazione ospiti in vantaggio con Addai al 36?, ma in pieno recupero i granata trovano il pareggio con il rigore trasformato da Vlasic per l’1-1 con cui si va al riposo. 🔗 Leggi su Oasport.it

