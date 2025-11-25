Calcio il Como umilia il Torino ed è sesto in Serie A Il Sassuolo si salva nel recupero col Pisa
Nei posticipi della 12ma giornata della Serie A 2025-2026 di calcio il Como passa in casa del Torino per 1-5 e si issa al sesto posto in classifica salendo a quota 21 e lasciando i granata a 14, mentre il Sassuolo si salva in pieno recupero col Pisa, pareggiando 2-2 e portandosi a quota 17, con i toscani che agganciano il Lecce a 10. Il Torino crolla in casa contro il Como, con i lariani corsari per 1-5, dilagando nella ripresa dopo l’1-1 del primo tempo. Nella prima frazione ospiti in vantaggio con Addai al 36?, ma in pieno recupero i granata trovano il pareggio con il rigore trasformato da Vlasic per l’1-1 con cui si va al riposo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
Primavera 2, che incrocio con la Sampdoria! Il Como 1907 sfida i blucerchiati di Pedone Comunale di Caronno Pertusella - Sabato 22/11 - Ore 14.30 Leggi l'articolo QUI => https://short.do/IaHSLL #Calcio #Primavera2 #Comosampdoria #como #calci - facebook.com Vai su Facebook
Calcio, il Como umilia il Torino ed è sesto in Serie A. Il Sassuolo si salva nel recupero col Pisa - 2026 di calcio il Como passa in casa del Torino per 1- Segnala oasport.it
Torino umiliato, l'ironia dei tifosi granata: "Olé" al giro-palla del Como sull'1-5 - 5 Una sconfitta pesante quella subita dal Torino di Marco Baroni, in casa contro il Como: la squadra di Fabregas ha preso. Si legge su tuttomercatoweb.com
Serie A: Como sogna la Champions, Toro umiliato in casa con 5 gol - Il Torino dura un tempo, poi si scatena il Como dei ragazzi terribili: Nico Paz e compagni trionfano con un netto 5- Riporta ansa.it