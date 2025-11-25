Calcio a 5 | Thailandia e Spagna non sbagliano ai Mondiali Femminili 2025
Dopo il restart di una nuova giornata della fase a gironi, la seconda, il Gruppo B ha mandato in archivio le partite odierne in programma ai Mondiali Femminili 2025 in corso di svolgimento nelle Filippine: prima Canada-Thailandia e poi Spagna-Colombia. Canada-Thailandia 3-6 Partita spumeggiante fra le nordamericane e le asiatiche. La Thailandia passa in vantaggio con la doppietta in apertura di Peanpailun, il Canada reagisce pareggiando sul 2-2 grazie a Gosselin e l’autogol di Tongdee. Gara in equilibrio, ma la zampata di Meekham rispedisce le thailandesi in vantaggio alla pausa. Nella ripresa punto del 3-3 canadese con Lagace. 🔗 Leggi su Oasport.it
