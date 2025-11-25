Calcio a 5 la CT dell’Italia verso il big match contro il Brasile | Ce la giocheremo a viso aperto

Giornata di vigilia per l’ Italia, che tornerà in campo domani alla PhilSports Arena di Manila per sfidare il Brasile nella seconda giornata della fase a gironi della prima storica edizione dei Campionati Mondiali di calcio a 5 femminile. Le Azzurre, reduci dal successo al debutto per 17-0 su Panama, sono chiamate ad una grande impresa contro le grandi favorite del gruppo D in attesa del probabile scontro diretto con l’Iran per la qualificazione ai quarti. “ Sicuramente non ci snatureremo e ce la giocheremo a viso aperto. In questi anni abbiamo provato a creare una nostra identità, basata su dei principi di gioco chiari, lavorando sulla mentalità e la consapevolezza. 🔗 Leggi su Oasport.it

