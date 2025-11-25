Calci parte la sperimentazione | il mercato settimanale cambia temporaneamente sede

Pisatoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da mercoledì 3 dicembre il mercato settimanale di Calci tornerà in via Roma e piazza Cavallotti, su espressa richiesta delle associazioni di categoria, per una nuova sperimentazione di tre mesi. L’amministrazione comunale, nell’accogliere la richiesta avanzata da Anva Confestercenti Pisa e Fiva. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

