Calci parte la sperimentazione | il mercato settimanale cambia temporaneamente sede

Da mercoledì 3 dicembre il mercato settimanale di Calci tornerà in via Roma e piazza Cavallotti, su espressa richiesta delle associazioni di categoria, per una nuova sperimentazione di tre mesi. L’amministrazione comunale, nell’accogliere la richiesta avanzata da Anva Confestercenti Pisa e Fiva. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

