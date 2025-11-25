Cagnolina Timida uccisa in modo atroce | tre rinviati a giudizio Leal | ‘Ora pene esemplari’

La cagnolina morì travolta da un treno. Sono stati rinviati a giudizio i presunti responsabili della morte di Timida, la cagnolina brutalmente uccisa a Siracusa. La svolta arriva grazie alle indagini preliminari della Polizia Municipale operante presso la Procura della Repubblica, un lavoro definito dalle associazioni «accurato e determinante». La ricostruzione: 350 euro per “sgomberare” cani e gatti di quartiere. Secondo Leal, Lega antivivisezione, la vicenda risale all’aprile 2025. MC, 56 anni, avrebbe incaricato per 350 euro MA, 48 anni, di sgomberare un’area dove vivevano cani di quartiere e una colonia felina, nel tentativo di “ripulire” la zona antistante la sua struttura ricettiva. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

