Caffè e aperitivi addio a un pezzo di storia | demolito il chiosco sul fiume
Per chi frequentava la sponda di Roccafranca del Parco dell’Oglio, il viottolo che scende verso il Chiusone portava sempre allo stesso punto: al piccolo chiosco affacciato sull’acqua, una struttura semplice ma amata, che per decenni ha offerto caffè, aperitivi e piatti veloci. Un luogo dove. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Approfondisci con queste news
Lucca. Aperitivi al Caffè Celide Bistrot. #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook